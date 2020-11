Ratas lubas pärast Repsi-skandaali: ministrite ametiautode kasutamine tuleb üle vaadata 

"Oleme valitsuse tasandil püüdnud leida lahendusi, et haige inimene ei läheks tööle," ütles Ratas, et kabineti nõupidamisel otsustati haiguspäevi hakata hüvitama teisest päevast alates. Teiest kuni viienda päevani hüvitab tööandija ning edasi haigekassa.

Peaminister kinnitas, et valitsuse kabinetis arutati Mailis Repsi juhtumist tulenevalt ka ametiauto kasutamist. "Ministrite, kaasa arvatud ka minu autokasutamine tuleb ära lahendada. Tuleb teha selge reeglistik, kuidas käia poes, kinos, maal. Mis need proportsioonid on, kas kord nädalas, viis korda nädalas?" arutas Ratas ja ütles, et palus riigisekretäril ametiautode kasutamise kord üle vaadata.