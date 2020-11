Harri Kingo sai hüvitisnõude   

Nimelt pakkus Kingo 2019. aastal, kui Sepp tema väitel sõimas leheartiklis praegust valitsust, et Sepp vajaks oma vihas doktori – psühholoogi – abi. „Evelynil kulus selle mu hea soovituse järel ca 1,5 aastat, et aru saada oma solvumisest. 1,5 aastat hiljem tuli rahanõue: 2444 – et ma laimasin!“ kirjutas Kingo hiljuti Facebooki lehel.

Kingo saanud veel teisegi nõude Marilinilt, kes avaldas mullu augustis Facebookis, et üks riigikogu liige plaanib hukata 162 000 inimest. „Mina ja selle kommenteerijad püüdsime pikalt, aga tulutult, selgitada, et ta eksib rängalt: ükski Riigikogu liige ei kavanda sellist masshukkamist. Nimetasin teda valetajaks,“ kirjutas Kingo sotsiaalmeedias. Marilinilt tuli samuti rahanõue – 6518 eurot – selle eest, et Kingo on teda laimanud. „Mõlemale naisele tegin ettepaneku loobuda nõudest. Selgitasin mõlemale, et mul pole neile midagi oma pisikesest pensionist maksta,“ teatas Kingo, kes ei välista nüüd, et hüvitisnõuded võivad mingil ajal ka kohtuhagideks saada.