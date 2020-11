Kaitsja taotleb kohtus Liina Bahovskile uut tõkendit: elukohast lahkumise keeldu 

Teisipäeval peeti eelistung. Kaitsja Jugans Grossmann oli esitanud prokurörile taotluse, et asi lõpetataks või kvalifitseeritaks ümber kehavigastuse tekitamiseks, kuid prokurör ei rahuldanud seda ja asi läks kohtusse ikkagi tapmiskatsena. Kaitsja esitas seal taotluse, et juhtunut arutataks lühimenetluse käigus, kuid prokurör oli sellele vastu ja seda tehakse üldmenetlusena. Nüüd ootab kaitsja Grossmann Liina Bahovski tõkendit puudutavat seisukohta. Ta esitas taotluse tõkendi elektroonilise valve asendamiseks elukohast lahkumise keeluga. Kaitsja kinnitusel pole ühtki tõendit, mis viitaks, et kõnealuse juhtumi puhul oli tegu tapmiskatsega. Samuti langeb ära kaudne tahtlus. Tema sõnul oli juhtunu taga ettevaatamatus, täpsemalt hooletus, ning ei näinud süüteokoosseisule vastavat asjaolu ette, kuid oleks pidanud seda siiski aimama.