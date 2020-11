HULLEM KUI KATOLIKU KIRIK! Ameerika skaute tabas väärkoheldud laste hiigelhagi 

Esmaspäeval kohtusse jõudnud hagile andsid viimasel hetkel tõendeid tuhanded ohvrid. Neist mitme väärkohtlemine toimus aastakümneid tagasi, nüüdseks on nad suured mehed. Ent haavad jäävad. Ning asi pole rahas, mida nad veebruaris pankroti välja kuulutanud organisatsioonilt saada loodavad. „Kuidas saab rahas mõõta seda, et ma ei suhelnud oma vanematega aastaid, sest süüdistasin juhtunus neid? Mõõta seda, et mu isa suri arvates, et ma vihkan teda? Mõõta enesetapukatseid? Et ei suutnud töökohta hoida?“ küsib ohver. Tema jaoks pole asi kindlasti rahas, vaid õigluses ja vastutuse võtmises.