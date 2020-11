TV3 VIDEO | Mart Helme Repsi skandaalist: tegemist on korruptsiooniga 

"Meil oli hommikul tormiline fraktsioonikoosolek, kus inimesed olid väga nördinud. Põhimõtteliselt oli seisukoht selline, et tegemist on korruptsiooniga ja tegemist on ametiseisundi kuritarvitamisega. Ma ausalt öeldes jagan seda seisukohta," ütles Helme "Seitsmestele uudistele".

Helme nentis, et nad peavad koalitsioonipartneritega sel teemal mõtteid vahetama ja siis saab otsustada, mida ette võtta.

"Praegu ei ole jõudnud, see on üsna värske alles. Eks me vaatame, kuidas ühiskondlik reaktsioon edasi kerib. Niisugused asjad on teatud viiteajaga," sõnas Helme.

"Meie ei ole kohe kuidagi seotud sellega, mis ajakirjanduses toimub," ütles Helme. Tema sõnul tõstatasid aga fraktsiooni liikmed tõesti küsimuse, kas Reps ametisse sobib.