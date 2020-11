Mailis Reps skandaalist: võlgnen kõigile vabanduse, mul tuleb selgelt teha elukorralduses korrektuure 

“Loomulikult, pole kahtlustki, et võlgnen kõigile televaatajatele vabanduse. Selline elukorraldus nagu ta siin nelja aastaga samm-sammult on kujunenud, on mingitel praktilistel hetkedel tundunud mõistlik lahendus, aga kui vaadata seda kokkuvõtet ja iseenda peegeldust, siis loomulikult olen ületanud sellise mõistliku lahenduse piiri. Tuleb selgelt teha korrektuure,” tunnistas ta.

Prokuratuur ei ole veel hetkel otsustanud, kas nad algatavad Repsi osas kriminaalmenetluse. "Otsustame pärast asjaolude täpsemat analüüsimist, kas siin on põhjust kriminaalmenetluse alustamiseks,” ütles riigiprokuratuuri pressijuhataja Kaarel Kallas. Kuid kui see juhtuma peaks, kuidas Reps sellele vastu läheks?

“Loomulikult vastates kõikidele küsimustele,” vastas ta. “Kui vaatame auto kasutust ja selle kasutamisega seotud küsimusi, oled sõitnud ühte või teist pidi, siis ta logistiliselt on mõistlik võtta lapsed peale. Üks koosolek läheb üle, teine ka ja sõbralik kokkulepe autojuhiga, et too lapsed ära, on nelja aastaga kujunenud ilmselgelt ebaproportsionaalseks. Kahjuks tuleb siia sekka ka kogu riigieelarve menetlus, mis ei olnud enam mõistuse piires. Aga muidugi see ei olnud vabandus.”

Samas ei ole ministriameti pidamine kohustuslik, kui Reps sellega pereelu kõrvalt hakkama ei saa. “Ei ole vabandust,” nõustub Reps. “See, et need asjad on kahjuks tagasipeegeldatuna tulnud, seda hetke oli mulle vaja, ma olen tänulik. Tuleb vaadata, kuidas on nii kujunenud, et olen lasknud oma päevad nii pikaks, et ei suuda ise logistikat tagada.”

Tagasiastumisele Reps hetkel ei mõtle. “Ma praegu vastaks lihtsalt küsimustele, pärast teeme järeldusi. Ja mis puudutab küsimust, kui palju on midagi kuritarvitatud, loomulikult eetilise poole pealt selgelt on õiglustunnet riivatud. Selle eest ma vabandan. Aga kui ma räägin muudest aspektidest, kas ja millises suunas on need kokkulepped olnud tõlgendatud, selles osas olen loomulikult avatud aruteludele,” ütles ta.

Õhtuleht kirjutas kolmapäeval, et Repsi autojuht pole ainus, kes tööajast tema eraasju ajab, sellega tegelevad ka maksumaksja palgal olevad nõunikud, kellest üks, ministri lapsepõlvesõbranna ja hilisem hõimlane, saab konkrentsitult riigi kõrgeimat nõunikupalka. Repsi sõnul ei vasta see tõele, et tema nõunikud ta lapsi hoiavad.