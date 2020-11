Eesti uudised Gümnaasiumid järjestusse: koroonakevade riigieksamite tabeli tipp jäi traditsiooniliseks Asso Ladva, Priit Pärnapuu , täna, 19:33 Jaga: M

EESTI PARIM: Mullu neljandaks platseerunud Tallinna reaalkool võttis tänavu riigieksamitulemuste paremusjärjestuses taas sisse esikoha. Foto: Robin Roots

„Hakkasingi just meie õpetajatele reibast kirja kirjutama. Eks me ise lootsime ka, et esimese viiekümne sekka peaksime tulema,“ ütleb Kehra gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal – Kehra gümnaasium on kevadiste riigieksamitulemuste järgi paremuselt kümnes.