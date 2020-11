Juhtkiri | Korruptsioon ja valetamine on vaba 

Räägime siis sellest, mis juhtus ja kelle tõttu juhtus. Õhtulehel oli kahtlus, et minister Reps väärkasutab muu hulgas oma ametiautosid. Nii jälgisime kolmel päeval masinaid, et näha, kas kõik toimub eeldatavate eetikanormide piires või mitte. Me ei jälitanud lapsi, nagu meid süüdistatakse. Me jälgisime autot. Seda, et sellesse masinasse sisenevad lapsed, ei saa meie kuidagi mõjutada. Nagu ei käskinud meie autojuhil minna poodi ministrile sisseoste tegema. Lapsed saatis ministri ametiautosse keegi ja keegi käskis ka autojuhil sisseoste teha.

Kohtusime minister Repsiga ja küsisime, kuidas ta on tiheda töögraafiku kõrval pere logistika korraldanud. „Ma olen väga tänulik raudteele. Lapsed sõidavad rongiga,“ kostis Reps. Minister valetas.

Näitasime talle videot, kus on näha, et lapsi transporditakse ministri ametiautoga. „Ju siis tol hetkel on praktiline,“ kostis Reps. Ta valetas.

Küsisime, kas minister on ametiautoga käinud perereisil Horvaatias. „Ei,“ kostis minister. Ta valetas.

Tänaseks on selged märgid, et lisaks autole ja autojuhile tegelevad ministri laste hoidmisega ka kõrgeltmakstud nõunikud, keda haridusministeeriumi avalikes andmetes varjatakse. Kui midagi varjatakse, ju siis on põhjust varjata.

Tundub lihtne ja loogiline. Valetavaid ministreid on meil olnud varemgi ja nende saatus on üldiselt ühetaoline. Me teadsime ka, mis järgneb, kui me loo avaldame. Me teadsime, et meid süüdistatakse laste ja üksikema kiusamises. Mitte keegi ei vaidle, et üksikemade (ja -isade) elu on Eestis raske. Kuid see on eraldi teema ega ole õigustus varastamiseks või korruptsiooniks. Kui ministrid soovivad reegleid ja seadusi muuta, on neil tuhandeid kordi paremaid võimalusi seda teha kui ükskõik kellel teisel.

„Poliitik peab oma suhtlemises ametikaaslaste ja avalikkusega olema avatud ning ka ebameeldivate teemade puhul andma õigustatud küsimustele selgeid ja ammendavaid vastuseid. Loodan, et Kert Kingo teeb toimunust tõsised järeldused, mille esimeseks sammuks oli kindlasti tema suure kaaluga otsus ametist lahkuda,“ kirjutas peaminister Jüri Ratas vaid aasta eest.