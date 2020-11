Eesti uudised MIS TOIMUB?! Valitsus pole kiirelt lubatud haiguspäevade hüvitamist ikka veel otsustanud Viljar Voog , täna, 18:00 Jaga: M

Sotsiaalminister Tanel Kiik Foto: Stanislav Moškov

Kolm nädalat tagasi väitsid nii peaminister Jüri Ratas kui ka sotsiaalminister Tanel Kiik, et ametiühingute ja tööandjatega on kokkulepe olemas – haiguspäevi hakatakse hüvitama teisest päevast, riik võtab maksmise üle kuuendast päevast. Koroonaviirus on vahepeal võtnud Eestis epideemia mõõtme, aga ühtegi sammu seaduse muutmiseks, mida ministrid kiirelt lubasid, pole jätkuvalt astutud.