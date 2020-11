Riigikontroll: ministritel on mõistlik eraelulisi asju ise ja enda rahadega korraldada 

Õhtuleht uurimine näitas, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutab ministeeriumi ametiautot ja autojuhti selleks, et enda lapsi vedada. Simson selgitas lehele, et vabariigi valitsuse liikmetele on ametikohustuse täitmiseks tagatud personaalne sõiduauto. „Üldjuhul isiklikuks otstarbeks ametiautot kasutada ei tohi, kuid erasõite võib teha mõistlikul määral, kui selle eest on tasutud kui erisoodustuse eest, mis ei muuda aga ametiautot isiklikuks autoks,“ rääkis riigikontrolli kommunikatsioonijuht.