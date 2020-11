Raivo Aeg Repsi autoskandaalist: vaja on vaadata ka inimlikku poolt 

„Minister on avaliku elu tegelane ja elab pideva avalikkuse tähelepanu all. Seetõttu ei saa oma tegevustega anda mitmeti tõlgendatavaid signaale ühiskonnale. Ilmselgelt on avaliku ressursi kasutamine oluline küsimus. Samas arvan, et alati on kuivade reeglite kõrval vajalik vaadata ka inimlikku poolt. Kui hommikul ministrit ametisõidukiga tööle viies lastakse möödaminnes koolimaja väravas autost välja ka tema alaealised lapsed, siis minu arvates sellisel juhul avalike vahendite kuritarvitamine sisuliselt puudub. Isiklikult perega puhkusereisile ametiautoga ei oleks läinud.“