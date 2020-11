RIIK SUURPERESID TRANSPORDIGA EI TOETA: kõigile on tasuta kasutamiseks ühistransport! 

"Minu teada ei ole riigi poolt paljulapselistele peredele transpordiks eraldi toetust määratud," sõnab Lasterikaste perede liidu president Aage Õunap. "Teatud omavalitsuses on küll sõidutoetus peredele olemas, aga see sõltub pere sissetulekust ja muudest erinevatest komponentidest."

Õunap nendib, et ühistranspordist alati ei piisa. „Suure pere vaatevinklist – kui perekond elab maal ja seal on mitu last, kes käivad koolis ja huviringides maakonnakeskuses, siis alati ei pruugi maakonna poolt korraldatud ühistransport olla piisav ega liikuda piisava sagedusega. Siis peab ikka vanem seda rolli kandma.”

Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Kersti Ringmets kinnitab, et suurpere autoostu toetus on mitmeski vormis laual olnud. „Kaalutud on seda, mis tingimustel oleks peredel sellist toetust vaja, ning analüüsitud, kui suur võiks see abivajavate perede hulk olla.”