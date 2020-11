Oot-Oot Stuudio annab nõu: kuidas valida ergonoomiline diivan ning millised stiilid ja värvid on ajatud? 

Diivaneid on erineva ergonoomikaga ja selleks, et leida omale sobiv, tuleb selgeks teha, kas eelistad midagi pehmemat või jäigemat. Suure istumissügavusega diivanit, et mõnusalt lebotada või püstisema istumisega kitsast diivanit. Nii sule-, verdu- kui poroloondiivanid on väga erineva tunnetusega. Ei saa väita, et üks on parem kui teine, vaid tuleb lihtsalt proovida ja leida endale meeldivaim. Mugavatel diivanitel on üldiselt istumise osa veidi seljatoe poole kaldu. Kalle on küll väike, aga tunnetuse vahe on väga suur. Samuti on heal diivanil korralik alaselja toestus.