Puhkus V Spaahotellis on justkui imeliselt lõõgastav reis paradiisisaarele 

Viimaste aastate üks populaarsemaid kuurortlinnu on Tartu, kus paikneb armastatud V Spaahotell . Suvi kestab V Spaahotellis aasta läbi ning õhkkond on sama nagu troopikasaarel – regulaarselt 30 kraadi ja enamgi! Seal saad unustada üleliigse ning pühenduda kõigele, mis elus tegelikult oluline on. Hea tervis. Hea tuju. Head inimesed.

Loomulikult on rohkelt elamusdušše, mullivanne, basseine ning mugavaid lamamistoole, kus vedeleda. Selle kõrvale saab kasvõi basseinis istudes rüübata mõnusat kokteili. Teisisõnu on olemas kõik vajalik lõõgastavaks päevaks.

Et korralikult aeg maha võtta, võiks nautida ka mõnda hooldust. Näiteks soojendav kehahoolitsus massaažiküünlaga, mis on suurim hitt just jahedate ilmadega. Tänu kuumale õlile on hoolitsusel tõeliselt lõõgastav toime.