Ivo Känd | Vabaduse klaasrist – raiskamise monument 

Eesti ei ole klaasist riik. Liigagi vähe läbipaistvust on meie kivistel võimukoridoridel. Vabadus aga on hapramgi kui klaas. Seda peab hoidma ka selles mõttes, et näiliselt oluliste asjade peale arutult meie ühist vähest raha ei raisata.

Meie esindussamba, Vabadussõja võidumonumendi viimistlusmaterjalina kasutatud klaas pidi autorite idee kohaselt seostuma jääga, tuletades meelde, et Eesti on põhjamaa. Tore. Jääskulptuuri illusiooni pidi rõhutama ka sisemusest kumav valgus. Veel toredam. See imeilu saigi paraku saatuslikuks meie klaasilikule kõrgusele. Kui 10 aasta eest kohtusid arusaamatu rahakasutus, ebaõnnestunud konstruktsioonid ja poliitiline arrogants, oli tulemuseks sageli tellingutes virelev ja pimedana rusuvalt mõjuv esindusmonument.