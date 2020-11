Rahvahääletuse eelnõu abielu mõiste küsimuses jõuab täna riigikokku 

"Abielureferendumil saab rahvas anda juriidilist jõudu omava vastuse küsimusele, kas meie riik peaks kaasa minema üha häälekamate nõudmisetega anda homodele abielu- ja lapsendamisõigus või soovitakse näha abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna – nii, nagu see on lääne tsivilisatsioonis alati olnud,“ ütles Pohlak.

Pohlak osutab, et rahvahääletus ei võta üheltki ühiskonnagrupilt ühtegiõigust ära. „Referendumi eesmärk on fikseerida kodanike kui kõrgeima põhiseadusliku võimu seisukoht küsimuses, milliseid sotsiaalseid suhteid peaks riik pidama seaduse tasandil kaitsmis- ja toetamisväärseks. Ülemaailmne kogemus näitab, et just nendes peredes, kus vanemad on tugevas abielus, sünnib keskmisest rohkem lapsi ja nad on keskmisesttervemad ja edukamad.“