Peeter Ernits: Ratasel on raske loobuda Repsist, kes on lähedane ja oluline kaasvõitleja 

„Kuigi tegu on meie hea koalitsioonipartneriga, ütlesime hommikul fraktsioonis ministrile selgelt välja: selline käitumine ei ole aktsepteeritav,“ rääkis EKRE saadik Peeter Ernits kohtumisest haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga. „Tema arvates pole probleemi. Erisoodustusmaks on makstud. Muidugi see näitab iga organisatsiooni kultuuri, aga oluline on siin see, et Mailis on Keskerakonna poliitik number kaks – sisuline kael. Erakonna juhil, peaministril on väga raske nii lähedast ja nii olulist kaasvõitlejat mitte kaitsta.“