Kaimo Niitaru | Kuidas osta koroona ajal? Ohutu pood on avar, puhas ning ostlemist hajutav 

Koroonaviiruse üks mõjusid on, et varem täiesti igapäevasena toimunud poeskäigust on nüüd saanud omamoodi riskantne seiklus. Tuleb jälgida vahemaa hoidmist, käsi desinfitseerida ning maski kanda. Kuigi e-kaubandus on teinud Eestis käesoleval aastal läbi väga kiire arengu, on selge, et veel niipeagi ei suuda e-kanalid asenda ostjatele hädavajalikke käike toidu- ja esmatarbekaupu müüvatesse poodidesse.

Oleme seadnud eesmärgiks olla kõige ohutumat ostlemist pakkuv jaekett. Tegelikult oleme selleks juba 20-aastase Eestis tegutsemisega loonud väga head eeldused. Enamik meie poode on suured, avarate riiulivahedega ning hästi ventileeritud. Ostjad saavad neis vabalt hoida vajalikku distantsi.

Kuna enamus Prismasid on avatud 24/7, on inimestele võimalik tulla hädavajalikke sisseoste tegema nendel aegadel, mil poes on tavalisest vähem inimesi. Näiteks hilisõhtul või varahommikul. Kuna pakume lisaks toidule ka laia valikut tööstuskaupu, saab ühe poeskäiguga soovi korral vähendada neid kontakte ja riske, mida kätkeb endas erinevate kaupluste vahel sõelumine.

Arendame kontaktivaba ostlemist, lisaks iseteeninduskassadele on meil peagi kõikides poodides võimalik kasutada ostupulti. Loomulikult toimub igapäevaselt kõikide pindade, millega ostjad poes kokku puutuvad, hoolikas ja mitmekordne puhastamine.

Näeme oma ostustatistikast, et enamus kliente käituvad vastutustundlikult. Näiteks kevadise eriolukorra ajal vähenes poes käimiste arv, aga suurenes keskmise ostu summa. Kindlasti on kasvanud ka klientide teadlikkus, poodi tullakse üha sagedamini eelnevalt ette valmistatud ostunimekirjaga.

Teame sedagi, et kliendid jälgivad meie müüjaid hoopis teistsuguse pilguga – kas nad kannavad visiiri või maski? Ega neil pole haigustunnuseid? Seetõttu oleme oma töötajatele pidevalt rõhutanud, et isegi kergete hooajaliste haigustunnustega ei tohi tööle tulla. Ning varustanud kõik klientidega vahetult kokku puutuvad töötajad nii maskide kui kinnastega. Rääkimata gripi vastu vaktsineerimisest või tervist turgutava mee ja ingveri pidevast kättesaadavusest puhkeruumides.

Koroonakriis on juba oluliselt vähendanud tööhõivet Eestis ning väga paljudel inimestel on täna raskusi oma jooksvate kulude katmisel. Kuna kriis kujuneb ilmselt eeldatust pikemaks, lõppevad paljudel varem või hiljem ka säästud. Sellises olukorras on esmavajalike ja kvaliteetsete toiduainete kättesaadavus soodsate hindadega mitte enam ühe turusegmendi konkurentsi küsimus, vaid laiemalt ka ühiskonna stabiilse toimimise teema. Kas mäletate veel, milliste hindadga müüdi kevadel desovahendeid ja kaitsemaske apteekides? Ning kuidas need hinnad kolinal kukkusid niipea, kui vastavad tooted jõudsid müüki ka jaekettidesse.