Seisukoht | Reps pole ju ainus 

Sestap on tõepoolest on hämmastav, et 90ndatel kaotas ametikoha siseministeeriumi kantsler Jaan Toots, kui lasi politseinikust autojuhil riigiautoga oma last kooli ja koju vedada. Tol ajal polnud ju sovetiajast veel palju möödas ja võinuks arvata, et asi mätsitakse lihtsalt kinni. Seda üllatavam on nüüd, kus me olevat uus põhjamaa, et peaminister isiklikult viskub Repsi kaitsele. Kui jutt on ju ministri korruptiivsest tegevusest, siis kas Ratase käbe seisukohavõtt oli uurimisorganitele väga selgeks signaaliks, et asjaga pole vaja tegeleda?