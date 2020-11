OTSE | Jüri Ratas: ma olen e-valimiste fänn! 

Jüri Ratas kinnitas infotunnis, et Eesti valimised on usaldusväärsed ja ausad. "Mul pole infot, et eelmisi valimisi oleks võltsitud. Ma usaldan neid ja kui teil on soov, tulge ja andke e-hääl. E-hääl on turvaline anda. Mina küll kutsun üles kasutama e-hääletamise võimalust!"