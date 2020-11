Koroonapandeemia kahekordistanud toidupanga abivajajate arvu 

Ta lisas, et täna on Toidupanga laoseisud varasemast märksa tühjemad ning varu on väike, sest nõudlus on hüppeliselt kasvanud. „Seetõttu on iga inimesi panus Toidupangale väga oluline, seda ka pärast jõuluaega,“ lisas Peäske.

Seitse aastat Toidupanga vabatahtlikuks olnud Liina tunnistab, et tööd on sel aastal olnud rohkem kui varasemalt. „Tööd on jätkunud päris palju, kuna abivajajaid on palju ning toitu on väga vaja. Koroonakriis on Toidupanga tegevust väga tugevalt mõjutanud. Teeme vabatahtlikega tööd kahes vahetuses ning loodame, et inimesed leiavad võimaluse meie tegevuse toetamiseks, et ükski vaesuses elav laps ei peaks tühja kõhtu kannatama ja inimestel oleks võimalik vähemalt jõulukuul mitmekülgsemalt toituda,“ ütles ta.

Vabatahtlike registreerimiseks toidukogumispäevadele on avatud keskkond osale.toidupank.ee. Vabatahtlike ülesanneteks on jagada kaupluse külastajatele infot ja flaiereid, võtta vastu toiduannetused ja valmistada toidukaup ette transpordiks. Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Talvistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba enne jõule.

Registreerima on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad ennast absoluutselt tervena ja ei kuulu koroonaviiruse riskirühma, ehk on alla 60aastased ja ei põe kroonilisi haigusi nagu näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused.

Kes saab Toidupangalt toiduabi?

Toidupank aitab toiduabiga inimesi, kes elavad toimetulekuraskustes. Eelisjärjekorras jagatakse toiduabi peredele, kus kasvavad väikesed lapsed, sealhulgas üksikvanematega peredele. Neile järgnevad teised vähekindlustatud sihtgrupid nagu puudega inimesed, üksikud eakad, kodutud ja teised kriisiolukorda sattunud inimesed.