Katri Raik: haridusministri Mailis Repsi erasõidud ametiautoga Eesti poliitikale au ei tee Marvel Riik , täna, 11:25

Sotsiaaldemokraadist endine siseminister Katri Raik tunnustab haridus- ja teaduministrit Mailis Repsi, et ta suutnud laste kasvatamise kõrval pidada ministriametit. Kuid ministeeriumi autojuhi kasutamine laste ja kodu eest hoolitsemisel on Raigi sõnul hoopis teine teema. Foto: Kollaaž (Ilmar Saabas / Ekspress Meedia, Tiit Blaat / Ekspress Meedia)

„Ametiauto teema tekitab võimaliku ametivõimu kuritarvitamise juures alati küsimusi ja kirgi. Isegi kõige rohkem kirgi. See on justkui korruptsiooni võrdkuju,“ ütles riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik, kelle hinnangul oleks kohane, et haridusminister väldiks ametiautoga erasõitude tegemist. „Kõik see lugu Eesti poliitikale au ei tee.“