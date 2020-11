Seisukoht Seisukoht | Asi pole teie lastes, minister Reps Greete Kõrvits, välisuudiste toimetaja , täna, 10:27 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Oletame, et üks naine läheb lastega poodi ja varastab sealt šokolaaditahvli. Kas lapsed tõi sellesse olukorda tema või see, kes karjub: „Hei, peatage see naine, tal on taskud šoksi täis!“ või turvakaamera, mis poodi valvab ja lisaks naisele ka lapsed lindile võtab?