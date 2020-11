Endine riigi peaprokurör Lavly Perling kaalub poliitikasse minekut 

Perlingu sõnul ei ole Eestis praegu hea valitsus."Meil on poliitikud, kes otsustavad, aga riigimehelikkust – et suudetaks riigi huvid tõsta iseenda ja oma poliitilistest huvidest kõrgemale – seda on vähe," nendib ta Eesti Ekspressile antud intervjuus.

Perling ei varja, et tema sümpaatia kuulub Parempoolsetele, mille ridades on on inimesed, kes on päriselt täis tahet ja motivatsiooni Eestit muuta.