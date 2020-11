 Mees lohises bussiga kaasa: juht kõrvaldati töölt  

Politsei teatel oli buss Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul, kui tegi vasakpööret Sõpruse puiesteele Magistrali keskuse poole ja reisijad teavitasid bussijuhti juhtunust. Reisijad vabastasid 29aastase mehe bussi uste vahelt. Kiirabi viis viga saanud mehe haiglasse. Esialgsetel andmetel oli kannatanu alkoholijoobes. TLT kommunikatsioonijuhi Olga Polienko sõnul on bussijuht uurimise ajaks töölt kõrvaldatud. „Teeme igakülgselt koostööd politsei- ja piirivalveametiga, et välja selgitada, kuidas ja miks õnnetus juhtus,“ on Polienko öelnud.