„PUUDUTA MIND“ 161. SAADE | Bioenergeetik Andrus Allikveer: mobiiltelefon saastab inimest, muutke ise selle vibratsioone 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on bioenergeetik ja vaimne teejuht Andrus Allikveer, kes aitab vabaneda keha rakkudesse salvestuva energeetilise reostuse eest.

"Inimene on ümbritsetud energiatest, mida kannavad esemed, teised inimesed, mõtted, sõnad," väidab Andrus. "Samuti on energia perekonna ja suguvõsa mõtted ning teod. Ka riigid omavad erinevat energiat, sest aladel, kus riigid paiknevad, on omad energiad."

Mõtte ja teoga inimene programmeerib ennast - paneb peale koodi. Seda teevad ka teised mõtteenergiad, mis pääsevad mõjutama inimest raku tasandil.

Andrus püüab meile saates tõestada, kas vee energeetika mõjutamise abil muutub tõesti vee maitse?

Saame teada, kuidas tunded sinu keha mõjutavad, õpime tajuma erinevaid tundeid.



Kuidas on võimalik oma keha energeetikat parandada?