Jaak Madison: tegemist on eetilise, mitte juriidilise küsimusega 

Madison ütles Õhtulehele, et Repsi praegune juhtum ei tundu liigituvat ebaseadusliku tegevuse alla juriidilises mõttes, vaid rikutud on ministeeriumi sisest töökorraldust.

„Seega on tegemist eetilise küsimusega: kas minister võib kasutada oma autojuhti ka eraviisilisteks sõitudeks ja ülesanneteks. Pigem mitte. Samas kuna tegemist on eetilise, mitte juriidilise küsimusega, peab sellele andma hinnagu peaminister, tema koduerakond ja Keskerakonna valijad,“ sõnas Madison. „Kuid üldine tava on siiski, et tipp-poliitik vastutab iga oma sammu eest.“