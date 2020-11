Peaminister Jüri Ratas ei näe Repsi käitumises probleemi: toetan Mailist ja hindan tema panust kõrgelt

"Mailis Reps on pühendunud ning asjatundlik haridus- ja teadusminister, seda võivad kinnitada paljud valdkonna asjatundjad. Lisaks sellele on ta kuue lapse tubli ema, kellel tuleb 24 tunni sees ühitada nii töö kui ka pereelu. Minu hinnangul on laste ja pere kaudu ministri ründamine sobimatu. Mailis on ajakirjandusele ja avalikkusele oma selgitused andnud. Toetan Mailist ja hindan kõrgelt tema panust haridusvaldkonnas ning igapäevast tuge valitsuse töös," kommenteerib ta.