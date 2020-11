VAIMSE PUUDEGA POJA EMA: Maskipsühhoos võib viia füüsiliste haigusteni! 

Täiskasvanud vaimupuudega poja ema palub öelda, et tema eesmärk ei ole mitte süüdistada, vaid käskude ja keeldude asemel arutleda. „Julgen öelda, et ma ei saa maski kanda, sest mul tekib õhupuudus. See ei tähenda, et hoolin vähem, kui need, kes maski kannavad. Olukorras, kus pole teaduslikke põhjendusi maski kasulikkuse või kahjulikkuse kohta, peab rohkem usaldama inimeste talupojamõistust. Kahjuks peetakse kõiki, kes söandavad ametliku versiooniga dialoogi astuda, lapiku maa teooria pooldajateks,“ nendib Kaldvee Õhtulehele.