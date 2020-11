Eesti uudised Reps tunnistab: käisin ametiautoga perereisil Horvaatias Helen Mihelson | Video: Erki Pärnaku, Hannes Dreimanis , täna, 19:00 Jaga: M

Keskerakondlasest haridusminister Mailis Reps selgitab, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline. „Kui ma kell viis ise selle tiiru teen, siis see võtab aega poolteist tundi,“ põhjendab minister, miks teeb seda ministeeriumi autojuht oma tööajast. Facebooki postituses tunnistab aga Reps, et käis ministeeriumi bussiga perereisil Horvaatias.