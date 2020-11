Juhtkiri | Mailis Repsi mugav elu meie arvel 

Kas Eesti aga on Põhjamaa, kui haridusminister Mailis Reps ei leia midagi taunimisväärset selles, et ministeeriumi autojuht väikebussiga iga päev tundide kaupa tema kuut last teenindab. Et ka minister ise sõita saaks, selleks on riigi raha eest ostetud lisaks väikebussile teiseks ametisõidukiks sõiduauto. Reps arvab, et riiklik lastevedu on praktiline, sest tal endal võtaks see õhtul poolteist tundi.

Tegelikult pole kogu teemas midagi uut, sest nurinat selle üle, kuidas Reps on ministrina nii autosid kui ametnikke oma pere kasuks tööle pannud, on meediasse laekunud varemgi ja sugugi mitte ainult ühel korral. Teemat on ka uuritud, kuid Reps on tundnud end sedavõrd kindlalt, et on mugavat elustiili jätkanud. Reps ei eita isegi ametibussiga välismaal isiklikel eesmärkidel reisimist.

Kuid isegi segastel 90ndatel oldi sarnase juhtumi ilmsikstulekul resoluutsed – siseministeeriumi kantsler Jaan Toots kaotas koha, kuna oli lasknud politseiametnikul vedada oma last ametiautoga kooli ja koju. Kas Jüri Ratase ajal on eetiline mõõdupuu 90ndatega võrreldes samal tasemel või on Repsile Tootsiga võrreldes rohkem lubatud?