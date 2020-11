Seksikas pesu paneb särama nii sisemiselt kui välimiselt 

Viis aastat tagasi loodud pesupood Intimate on võtnud südameasjaks pakkuda erinevaid võimalusi, kuidas hoida suhe särava ja püsivana. Intimate e-poest leiad kõik vajaliku: babydollid, kehasukad, sukavööd, öösärgid, seksikad komplektid ja vürtsikad aksessuaarid, et luua magamistuppa jäädavalt sensuaalne aura. Ühelt poolt on valikus väga maitsekaid komplekte, kuid teisalt on seal nii mõndagi, et päästa valla nii enda kui kallima kõige rajumad fantaasiad.

Intimate e-poe valik on ideaalne leidmaks sobivaid kingitusi erinevateks tähtpäevadeks. Mees, kui pelgad, et pesu ei pruugi kallimale passida, siis on saadaval palju muudki, mis hästi sobib. Näiteks hommikumantlid ja öösärgid.

Kvaliteetsed tooted on peamiselt valmistatud siidpehmest ja elastsest kangast, kaunistatud niklivabade sädelevate ehetega ning on kergesti reguleeritavad (tagades ideaalse sobivuse naise kehaga).

Et kingitus oleks täiuslik, on tooted pakendatud imeilusasse pakendisse, mida on meeldiv avada! Kõik kodulehel olevad tooted on kohe olemas ning jõuavad enamasti kohale ühe kuni kolme päevaga. Küll aga ei tasu oste viimasele hetkele jätta, sest jõulude eel suureneb tunduvalt tellimuste maht. Kes ei oska kallimale õiget kingitust valida, siis aitab kindlasti hädast välja kinkekaart.

Väike vihje mehele: telli kingitus kohe kallima nimele – nii on tal põnev pakile järgi minna ja seda avada. Küll temagi üllatab sind siis õigel hetkel seksikat pesu kandes!