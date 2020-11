Külasta Elistvere loomaparki sügistalvisel ajal – sind ootavad karu, ilves, hunt ja palju teisi loomi! 

Suveajal on Tartumaal asuv Elistvere loomapark külastajate hulgas ülipopulaarne. Teisalt on seal palju toredat (või isegi toredamat) näha ka talvel. Kes kardab, et talvisel perioodil eriti loomi ei näe, siis see pole tõsi. Kõik loomad peale talveuinakut tegeva kährikkoera on aktiivsed.

Elistvere loomapark on parim paik, kus tutvuda Eesti metsade loomadega. Augusti algusest näeb seal ka hunti, seega on loomapargis nüüd meie metsade nii-öelda koorekiht: hunt, karu, ilves ja põder. Loomulikult on terve hulk loomi veel.

Üheks talviseks tõmbenumbriks on Elistvere loomapargis elav karu Karolina, kes taliuinakut ei tee. Loom küll pikutab pesa peal, aga täielikult uinuda ei soovi. Tänu sellele on tore võimalus pidada karu sünnipäeva – traditsiooniliselt 26. detsembril. Karu premeeritakse sel puhul tordiga, mis on tavaliselt tehtud marjadest või kalast.

Muide, rahvas tuleb meeleldi jõulupühade ajal loomi kaema, sest pärast rohket söömingut on hea end värskes õhus liigutada.

Kui lehed on langenud ja rohi juba kolletunud, on suurem võimalus ilvest näha. Suvisel ajal on ilvese nägemine jällegi väga suur vedamine. Sealjuures tasuks puuri juures rahulikult seista ning vältida edasi-tagasi kõndimist. Kuna ilvesed istuvad stoilise rahuga, peab silm harjuma, enne kui neid näed. Ilveste karvavärv muutub talvel hallikamaks ja valgemaks – niimoodi on nad puutüvedega üsna ühte värvi.

Elistvere loomapargis on mõnus teha üks pikem jalutuskäik, kuid meeles peaks pidama, et riietuda on vaja vastavalt ilmale. Jaluta pargis ja mööda laudteed Elistvere järveni. Laudtee ääres on näha kobraste usinat talvevarude soetamist… järjest lisandub uusi langetatud puid, mille kännud on püsti justkui teritatud pliiatsid.

Novembrist jaanuarini on Elistvere loomapark avatud iga päev 10-15.