MUUDA JÕULUOOTUS PÕNEVAKS: kas teadsid, kui palju erinevaid advendikalendreid on olemas? 

Lemmikloomad on ju pere täieõiguslikud liikmed, nii et neid ei saa kuidagi kingitustest ilma jätta! Seega on üsna loomulik, et loodud on advendikalender kassile ja ka koerale. Valikuid on erinevaid, kuid enamasti leiab neist lemmikloomale sobivaid maiustusi ning mänguasju, mis teevad tema meele rõõmsamaks. Seega, too jõulurõõmu ka oma lemmiku pessa ning kingi talle kasside või koerte advendikalender!