RASKEL AJAL ABIKS IKKA: Äridele koroonakriisis toetust palunud Kersti Sarapuu sai kätte uhiuue luksusmaasturi

Poliitkultuuris on Toompeal riigikogu ees laiuvast parklast tsipa kõrgema staatusega kivine sisehoov: siia saavad oma mootorveoki parkida vaid fraktsioonide ja komisjonide (ase)esimehed, pluss ministrid ja muud külalised. Kohtade arv sisehoovis on piiratud, mistõttu kõik riigikogu tipptegijad selle väravast sisse sõita ei saagi – peavad hoopis oma jõuvankri mahutama maja ette, koos ülejäänud rahvasaadikutega. Kui väliparkla klientide maitse-eelistused automaailmas on nähtavad kõigile valijatele, siis sisehoovi vuranud sõidukeid saavad pikemalt silmitseda vaid riigikogus liikujad.