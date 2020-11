Keit Pentus-Rosimannus | Pension tulumaksuvabaks 

Miks tahab Reformierakond pensioneid tulumaksuvabaks? 2021. aasta eelarve arutelu käigus esitasime Reformierakonnaga uuesti ettepaneku, mille esimest korda andsin fraktsiooni nimel üle juba 2019. aasta sügisel. Seni on muudatus rahanduskomisjoni esimehe lauasahtlisse seisma jäänud - jätta pensionid kuni keskmise pensioni ulatuses Eestis tulumaksuga maksustamata. See laieneks ka tööd jätkavale pensionärile ja toitjakaotuspensionärile - kõik nimetet grupid vajavad kriisis leevendust.

Taoline narr olukord on pikalt ette teada olnud ja uute maksuarvete esitamise ärahoidmiseks tuleks seadusesse klaarilt sisse kirjutada, et kuni Eestis pensionärid vaesusriskis püsivad, me keskmist pensioni ei maksusta. Selle ettepaneku Reformierakonnaga nüüd uuesti tegime. Keskmise pensioni tulumaksuvabana hoidmine oli kindel põhimõte 2016. aasta sügiseni. Sel aastal maksavad oma pensionilt tulumaksu aga juba üle 180 000 pensionäri. Järgmisel aastal juba üle 200 000.

Praeguses viiruse tekitet seisakus on kõige rohkem pihta saanud välisturismist sõltuv sektor, seda eelkõige pealinnas. Tegu on sektoriga, mis annab kogu meie majanduse toodangust üle 7% ning pakub tööd kümnetele tuhandetele inimestele. Kohati on viiruse tõttu käibe langus olnud koguni 70%. Teiste riikidega teravas konkurentsis olles mõjutab meie sektori olukorda seegi, et siinse regiooni teistes riikides on tugi turismile olnud täpselt sihitud ja mahukas. Võiks arvata, et Eestiski nii olulise sektori tõmbetuulte kätte jätmine ei tule kõne alla, ent ometi pole turismivaldkond seni olulist, efektiivset ja kiiret tuge saanud.