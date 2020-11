Ene Pajula | Jüri Ratas, ole ometi mees, soovib mammi 

Mammi tahaks mõista, miks see nii on. Mardil oli muidugi õigus, kui ta ütles, et ajakirjanikel on 2015. aastast alates tööd ja leiba suuresti tänu temale. Jah, eks mammigi on tema tõttu saanud leivale mõned millimeetrid paksema vorstiviilu, aga ega ta selle üle kuigi õnnelik ole. Temagi võinuks oma aega ja energiat kasutada millelegi loovamale, sest, kui tõele au anda, on EKRE üks mõttetu erakond, kellega vaidlemine on kui vasikaga võidu jooksmine. Aga teha nägu, et neid pole olemaski, ka ei saa.

Koduvägivallatseja kombed

Neis löövad järjest räigemini välja koduvägivallatseja kombed. Ja see, kelle kallal vägivallatsetakse, on vastuhakkamiseks kas liiga viisakas, liiga taltsaks tehtud või, mis veel hullem – usub, et ongi alandamise ära teeninud. Kuidas muidu seletada Helmete ülbamist oma tööandja, riigikogu ees või laiamist suhtlemises ajakirjanikega? Ühel endast lugupidaval ja tõsiseltvõetaval valitsusparteil peab ju olema mingi mõtestatud tegevusplaan, millest teisedki aru saavad.

Nagu mammi on juba küsinud, tahaks ta mõista, mis on EKRE eesmärk? Mida nad loodavad saavutada oma iganädalase laamendamise ja pröökamisega, millele järjest vinti peale keeratakse? Sõpru juurde võita? Kas tõesti? Ei tea kust? Seni näib küll, et tulemus on pigem vastupidine. Isegi mõned erakonna liikmed tunnistavad, et jah, erakond ajab küll õiget asja, aga neile ei meeldi viis, kuidas seda tehakse. Igasuguse mõistuspärase arutelu ekrelastega teeb ju raskeks, et mitte öelda, ilmvõimatuks see, et nad räägivad üht, aga teevad enamasti teist.

Kui nad ütlevad, et lähtuvad rahvuslikest huvidest, siis oma väljaütlemistega nad pigem kahjustavad neid. Kui nad ütlevad, et ajakirjandus peab olema tasakaalustatud, ja TRE Raadio on Eesti ainus õige ajakirjandus, siis kus on tasakaal nende saadetes? Kui viimases kurikuulsas saates tulistati valimatult Joe Bideni pihta, siis kus oli see saatelõik, milles räägiti midagi ka Bideni seisukohast? Mammi meelest on imelik, et Helmete väitel on Bideni toetajad suutnud üles osta kõik Ameerika valimiskomisjonid, kes kõik tema kasuks ohjeldamatult valimispettusi korraldavad. Kui see on nii hõlbus, siis miks Trumpi toetajad pole neid komisjone üle maksnud? Kas nende moraal on nii palju kõrgem või?

Mammi meelest oli naljakas seegi, et Helmete pühapäevasaatega samal ajal korraldati ka Venemaal töökollektiivide protestimiitinguid Bideni valimisvõidu vastu, mis otse loomulikult saavutati massilise valimispettuse abil. Nagu oleksime uuesti 50-60-80-100 aasta taguses ajas, kui Nõukogude Liidus oli üldlevinud kombeks töötajate meelsust üleval hoida, kutsudes neid üles protestima Ameerika Ühendriikide roiskuva kapitalismi vastu. Kuidas nad muidu oleksid aru saanud, et elu NLiidus oli lust ja lillepidu võrreldes ookeanitaguse viletsusega? Mammi mäletab, kuidas Nikita Hruštšov ei väsinud rõhutamast, et Ühendriigid on kuristiku äärel, aga enam pole palju vaja, et me neile järele jõuaksime ja neist mööduksime. Ja otseteed kuristikku kukuksime, teadis anekdoot.

Mammi ei ütle, et välispoliitikast ei peaks üldse rääkima. Vastupidi, eriti, mis puudutab meie olulisi liitlasi. Aga arutleda saab, isegi siis, kui toimuv ei meeldi, ka viisakas kõnepruugis. Kuulajal ei pea oma valitsejate üle häbi hakkama. Ja muide, rääkides tasakaalustatud käsitlusest, siis just seda ERR teebki. USA valimistest rääkides on alati antud sõna nii vabariiklastele kui ka demokraatidele, tänaval on küsitletud nii Trumpi kui ka Bideni toetajaid.