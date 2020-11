Eesti uudised Ööbimine Rogosis: vald võttis tugevama õigusega majutusasutuse enda kätte Asso Ladva , täna, 13:46 Jaga: M

UHKE KOHT: Võrumaal asuv Rogosi mõis on Eestis ainulaadne, aga selle sisuga täitmine läheb sarnaselt teiste mõisatega vaevaliselt. Foto: Aldo Luud

„Rogosi mõisa tahame asutada sihtasutuse, mis hakkaks selle majandamisega laiemalt tegelema. Kui osa kompleksist opereerib eraomanik, siis tema on huvitatud eelkõige sellest, kuidas tema äril hästi läheks, mitte rohkem. See on täiesti arusaadav, see ei ole etteheide,“ põhjendab Rõuge vallavanema ülesandeid täitev Rein Loik, miks lõpetati enne tähtaega Rogosi mõisas tosin aastat majutusasutust pidanud ettevõtte rendileping.