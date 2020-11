Eesti uudised Teleteenuste kliendid kurjustavad: telefonitsi käib kõlvatu müük, et me rohkem maksaksime! Kristiina Tilk , täna, 16:19 Jaga: M

Telia ja Elisa kliente nörritab, et probleemide tekkides ei pakuta neile mitte lahendusi, vaid kallimat paketti. Samuti olevat tehnikutele edastatav info moonutatud või puudulik. Foto: Fotokollaaž / Martin Ahven

„Telefoni teel tehakse pakkumisi, aga osa infost jäetakse rääkimata või pakutakse abi asemel kallemaid lahendusi. See pole muud kui kõlvatu müügitegevus. Isegi tehnikud on tunnistanud, et boonuspunktide saamiseks käib üks pidev vassimine!“ kurjustavad teleteenuste kasutajad. Paraku selgub uurides, et teinekord on nende jutus suitsu rohkem kui tuld.