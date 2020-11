Unikaalsed ja kvaliteetsed Lindbergi prilliraamid – see on kingitus, mis püsib ajas! 

Lindbergi raamid on prillipoodide tavakaubast muidugi kallimad, kuid investeering tasub end aastatega tagasi. Odavad raamid purunevad ja amortiseeruvad oluliselt kiiremini – seega ajapikku kogunebki sama summa, mis on algne investeering Lindebergi raamide puhul. Kliendi võit on aga esialgse kallima hinna juures oluliselt mugavamad ja isikupärasemad prillid, mis ei väsita kandmisel näolihaseid ning mõjuvad samas ekstravagantsete ja ainulaadsetena. Paljudele Lindbergi prilliraamidele on eluaegne garantii, mis sisendab veelgi kindlust, et suurem investeering on põhjendatud.