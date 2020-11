EKSPERIMENT | Kas ja kuidas mõjutab mürasummutavate kõrvaklappide kasutamine keskendumisvõimet? 

Organisatsioonipsühholoog Reet Neemoja sõnul kinnitavad erinevad uuringud, et üks põhiline produktiivsuse ja keskendumisvõime langetaja töökeskkonnas on müra. „Avatud kontoris on segajate hulk suurem ja need on rohkem meie kontrolli alt väljas. Näiteks kolleegid räägivad omavahel, keegi kasutab kohviaparaati – isegi, kui me vaid märkame seda, siis ajus toimub ümberlülitus ühelt teemalt teisele ning süvenemine katkeb. Olukorras, kus inimene ei saa väliste segajate tõttu pikalt süveneda, tekib stress, mis pikale venides võib viia ka läbipõlemiseni,“ hoiatab Neemoja.