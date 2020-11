KUIV SEADUS EI LÕPPE NIIPEAGI: öise alkoholimüügi keeld pikeneb 26. jaanuarini 

Piirang tähendab, et kella 00.00st kuni 10.00ni on alkoholimüük keelatud kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides, ööklubides.

Täiendavad piirangud on vajalikud, kuna koroonaviiruse levik Eestis on epideemilise iseloomuga ning nakkuse võib saada kõikjal. Terviseameti 17. novembri andmetel lisandus ööpäevaga 186 positiivset koroonaviiruse testi tulemust, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 218. Võrdluseks oli 14. oktoobril sama näitaja 43, 12. septembril 22,8 ja 1. augustil 4.