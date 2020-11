Keskkonnaminister Epler pole veendunud, et inimtegevus on kliimamuutuste peapõhjus 

EKRE minister Rain Epler tõdes, et kliimamuutused on nähtavad ja need on kahtlemata olemas, ent ta pole veendunud, et inimene on nende peapõhjuseks, kirjutab ERRi uudisteportaal. „Inimtekkelisuse osas – nii palju kui mina seda olen lugenud – on ühte ja teist poolt vaidlused üleval,“ sõnas keskkonnaminister.