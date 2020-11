Rootsi karmistas koroonajuhtumite kasvu taustal piiranguid 

Rootsi peaministri Stefan Löfveni sõnul ei järgi rootslased koroonaviirusega seotud soovitusi nii põhjalikult nagu kevadel, mistõttu on vaja kehtestada karmimaid piiranguid, vahendab Reuters. Varasema 300 inimese asemel võib vähemalt järgmise nelja nädala jooksul koguneda avalikult vaid kaheksa inimest. Kevadisel koroonaperioodil langetati see arv 50ni.

„See on kogu ühiskonna uus norm,“ mainis Löfven esmaspäeval toimunud pressikonverentsil. Ta soovitas rootslastel vältida näiteks ka jõusaale ja raamatukogusid. Peaminister sõnas, et valitsus ei usu täielikku sulgemist. „Usume, et kehtestatud meetmed on asjakohased.“