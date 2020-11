PUUTUMATUD: kehv tervis päästab kohtumenetlusest, ent mitte valla juhtimisest 

Üheks säravamaks näiteks on Ida-Virumaa ettevõtja Nikolai Ossipenko, kes vabanes juba 2014. aastal halva tervise tõttu kohtupidamisest Kohtla-Järve linnajuhtidele altkäemaksu andmise eest (linnajuhid mõisteti süüdi), aga uudised Ida-Virumaalt on täis viiteid sellele, kuidas Ossipenko aina korraldab Jõhvi valla elu ja teeb otsuseid valla juhtimise kohta.

Jõhvi endine vallavanem Aivar Surva ütles, et Ossipenko valiti 2017. aastal vallavolikogu liikmeks, aga ta pole selle tööst kunagi osa võtnud, vaid peatab pidevalt oma volitusi, nii et tema asemel on volikogus asendusliige. Surva sõnul käib koalitsioon iga nädal Ossipenko Peipsi ääres asuvas elamises n-ö audientsil, kus saadakse korraldusi.