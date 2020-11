Politseinike pealekasv ei kata lahkujate hulka  

Politseiametnike arv on viimase kümne aasta jooksul mitmete juhtimisreformide tõttu vähenenud pea 12 protsenti, seda vaatamata umbes paariprotsendilisele kasvule 2019. ja 2020. aasta võrdluses. „PPAs on täpsemalt murekohaks kujunemas see, et paljud politseiametnikud jõuavad järgmise kümne aasta jooksul pensioniikka ja noorte pealekasv ei ole piisavalt suur, et ära katta vanuse tõttu teenistusest lahkujate hulka,“ seisab riigikontrolli analüüsis „Esmatähtsate avalike teenuste osutamise tulevik“. See seab PPA olukorda, kus värbamine on üha keerukam ja järjest olulisemaks muutub olemasoleva töötajaskonna hoidmine ja arendamine.