Kohtunike ühing: erimeetmed kohtunike tervise hindamiseks on ebavajalikud  

„Kohtunike suunamine kohustuslikku terviseekspertiisi riivab tõsiselt kohtuniku sõltumatust. Sellest tuleks hoiduda,“ lisas Parrest. Ka ei selgu, millist ekspertiisi täpsemalt on silmas peetud ja millised peaksid olema ekspertiisi läbimise tulemused. „Igal juhul ei saaks tavapärane terviseseisundi hindamiseks läbiviidav ekspertiis vastata küsimusele, kas inimene on sobiv töötama kohtunikuna või mitte,“ teatab Parrest. Lähtudes näiteks avaliku teenistuse seadusest, võib tema sõnul järeldada, et ametniku tervise tõttu ametist vabastamine on põhjendatud siis, kui ta pikka aega tööülesandeid ei täida. Olukorras, kus kohtunik ei ole enam tervise tõttu pidevalt ja pikka aega võimeline oma ametikohustusi täitma, on teda võimalik ametist tervise tõttu vabastada. Seejärel peaks kohtunikul olema võimalik saada töövõimetushüvitist.