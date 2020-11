EI TAHA EURORAHAST ILMA JÄÄDA: Poola ja Ungari lasid koroonast taastumise paketi põhja 

Pärast kuudepikkusi keerulisi läbirääkimisi jäid liikmesriigid möödunud nädalal nõusse aastateks 2021-2027 ette nähtud 1,1triljonises eelarves ja 750miljonises abipaketis, mille eesmärk on konkreetselt koroonaviiruse mõjusid leevendada. Varssavi ja Budapesti vastuseis tuleneb suuresti hirmust ise eurorahadest ilma jääda: nimelt on taastepaketi üks klauslitest see, et raha tuleb kasutada lähtudes õigusriigi põhimõtetest. Kõlab justkui mõistlikult? Paraku ei nõustu sellega kahe riigi võimuladvikud, kelle poliitilised sammud teinekord ELi õigusriigi põhimõtetest kõrvale kipuvad kalduma. Ühesõnaga, pahameel selle üle, et Brüssel vaatab oma raha laiali jagades, kas raha küsija ka selle vääriline on.