ÕL ARHIIV | KUULUJUTT: HÄÄLE EEST SAI 10 EUROT! „Inimestel pole midagi süüa, sellepärast müüaksegi valimistel oma häält.“

Teisipäeval pidas politsei kinni tänavustel kohalikel valimistel Valgas Keskerakonna esinumbri Allain Karuse ja veel kuus inimest, keda kahtlustatakse Valgamaal kohaliku omavalitsuse valimistel häälte ostmises. Õhtuleht avaldab 23.11.2020 ilmunud loo, mis häälteostmise kahtlusest kirjutas.

„Kui peres on mees, naine ja valimisealine laps, siis on see juba kolmkümmend eurot. Oli kuu lõpp, paljudele inimestele on ka kümme eurot suur raha,“ räägib töötu ema, mis ajendas valimiste ajal valgalasi oma häält müüma.