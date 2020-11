Eesti uudised KUULUJUTT: HÄÄLE EEST SAI 10 EUROT! „Inimestel pole midagi süüa, sellepärast müüaksegi valimistel oma häält.“ Kadri Kuulpak, Arvo Uustalu , täna, 19:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž / Õhtuleht

„Kui peres on mees, naine ja valimisealine laps, siis on see juba kolmkümmend eurot. Oli kuu lõpp, paljudele inimestele on ka kümme eurot suur raha,“ räägib töötu ema, mis ajendas valimiste ajal valgalasi oma häält müüma.